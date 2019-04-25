Международный форум Победителей посвятили 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Международный форум Победителей открылся в Петербурге. Он проходит уже в девятый раз, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Главная задача форума — сохранить память о подвиге русского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

В Петербург съехались гости со всей России, а также из Абхазии и Грузии, стран СНГ и Прибалтики. Это ветераны, историки, поисковики. В этом году торжественные мероприятия приурочены к важнейшей дате в истории города на Неве — 75-й годовщине освобождения от фашистской блокады.

Гости уже побывали на Пискаревском кладбище, там находятся массовые захоронения полумиллиона жителей города и бойцов Красной армии. К монументу Матери-Родины и Вечному огню легли венки. В Петербурге появились и новые мемориальные места: памятный камень в сквере Меншиковского проспекта и еловая аллея. Ее высадили участники форума. Впереди их ждет обширная программа.