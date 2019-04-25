Путин считает странной реакцию Киева на указ о паспортах РФ для граждан ДНР и ЛНР

Негативную реакцию официального Киева на указ о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин назвал странной.

Подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины, отметил он.

Путин подчеркнул, что далек от того, "чтобы кого-то провоцировать", передает "Интерфакс". Решение о паспортах для граждан ЛНР и ДНР продиктовано гуманитарными соображениями и нежеланием украинских властей объявлять амнистию и признавать особый статус самопровозглашенных республик, пояснил он.

Президент также сообщил, что Россия готова к обсуждению этого вопроса в Совбезе ООН.

Между тем, член команды Владимира Зеленского, избранного президента Украины, экс-министр финансов этой страны Александр Данилюк назвал решение президента России о паспортах для граждан ЛНР и ДНР провокацией, направленной на срыв минских договоренностей.