Во Внукове на телетрапе внезапно умерла туристка, прилетевшая из Таиланда

В столичном аэропорту Внуково при выходе из самолета скоропостижно скончалась туристка – жительница Липецка, вернувшаяся с отдыха в Таиланде.

55-летняя женщина прилетела с курорта вместе с дочкой и внучкой. Когда она шла из самолета по телетрапу ("рукаву"), то внезапно потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает РИА Новости.