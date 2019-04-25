Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Сердце звезды "Пиратов Карибского моря" покорила танцовщица и хореограф Полина Глен, которой чуть больше двадцати лет​​​. Пара познакомилась в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе. Как пишет Daily Mail, ранее пара была запечатлена на снимке в отеле в Белграде, а также в Москве, где актер находился с группой Hollywood Vampires.

Девушка закончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где изучала электроэнергетику. Она перебралась в США около двух лет назад. Сейчас Полина живет в роскошном особняке звезды на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе.

Приятельница Гленн рассказала, что каждого, кто попадает к нему в дом, Депп заставляет подписывать договор о неразглашении. Однако нашлась болтливая подружка, которая сообщила журналистам подробности своего пребывания в особняке звезды.

По словам друзей девушки, Полина – танцовщица в эротическом стиле гоу-гоу: "красивая девушка зажигательно танцует в откровенных костюмах и в нижнем белье".

Они отметили, что Полина не узнала Деппа, когда он подошел к ней на вечеринке. А когда поняла, кто он такой, была очень удивлена. "Ее часто приглашают на вечеринки, во время которых мужчины западают на нее. Она хорошая танцовщица и горячая штучка".

"Депп собирается поехать в Россию, чтобы познакомиться с ее родителями", — сказала подруга Полины.

Полина родилась в Казахстане, позже ее семья перебралась в Санкт-Петербург. Родители девушки до сих пор живут в Северной столице, она их часто навещает. Во время последнего приезда в начале апреля она дала в родном Питере танцевальный мастер-класс, пишет "Комсомольская правда".

Избранница Деппа ранее владела школой танцев в Санкт-Петербурге, но ей пришлось ее закрыть из-за отъезда. В настоящее время она владеет бизнесом по продаже ивового травяного чая из Карелии.

Друзья Полины уверяют, что она – скромная и очень добрая. И совсем-совсем не интересуется деньгами Джонни. "Любит его от чистого сердца, потому что он парень, приятный во всех отношениях".

Это первый серьезный роман Деппа после развода с Эмбер Херд, с которой он прожил в течение четырех лет, один год из которых они были женаты.

В 2016 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод. В конце прошлого года уже Депп подал иск в суд против экс-супруги, потребовав от нее компенсации за клевету в 50 миллионов долларов.

По словам актера, ложь про избиения стоила ему карьеры и репутации. Более того, Депп уверяет, что это Херд сама избивала актера и даже как-то отрезала ему кончик пальца осколком бутылки.

До романа с Херд Депп долгое время жил с французской актрисой Ванессой Паради, в браке у пары родились двое детей – дочь Лили-Роуз и сын Джек.