Ученые: всех косаток и белух можно выпустить из "китовой тюрьмы"

Всех косаток и белух, которые сейчас содержаться в бухте Средняя Приморского края, можно выпустить, но не раньше июня. Они в удовлетворительном состоянии. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

25 апреля там прошел консилиум ученых. Они обсуждали результаты исследований состояния здоровья животных. Специалисты отметили, что у двух белух и одной косатки обнаружены проблемы со здоровьем. Они пройдут дополнительное обследование.



В прошлом году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка Приморского края. Эту бухту экологи потом назвали "китовой тюрьмой", напоминает "Россия 24".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики говорят, что животные сбежали, а экологи уверены, что они погибли.