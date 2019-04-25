Джо Байден будет участвовать в президентских выборах-2020

Джо Байден намерен принять участие в выборах президента США в 2020 году. В своем видеообращении, опубликованном в Интернете, он заявил, что будет бороться за душу американского народа.

"Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа", — подчеркнул он.

Уже сегодня Байден проведет в Филадельфии первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию, передает "Интерфакс".

Джо Байдену 76 лет. Он является членом Демократической партии. Более 35 лет (с 1973 по 2009 год) представлял штат Делавэр в Сенате. С 2009 по 2017 год был вице-президентом США при Бараке Обаме.