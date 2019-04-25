Зеленский: последствия принятия закона о языке сложно спрогнозировать

Последствия закона об украинском языке сложно спрогнозировать, считает избранный президент Украины Владимир Зеленский – об этом он написал в своем Facebook. Верховная рада, по его словам, приняла закон без достаточно широкого обсуждения с общественностью.

Зеленский напомнил, что по законопроекту было внесено более 2 тысяч правок – это говорит об отсутствии согласия даже среди депутатов.

Между тем, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон, как только документ попадет к нему. В Twitter Порошенко напомнил, что над законом работали несколько лет, убрали из него "карательные инспекции и структуры, которые могли бы давить на бизнес". Текст закона действующий президент назвал сбалансированным и гармоничным.

Ранее Верховная рада приняла закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах. Украинский язык становится обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, для учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.