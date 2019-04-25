Путин подарил Киму шашку и стаканы, Ким Путину - меч силы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын увезет с собой из России настоящую шашку, а также набор стаканов с подстаканниками, которые ему преподнес на память президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, стаканы с подстаканниками ассоциируются у россиян с путешествиями по железной дороге. "Так как Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на поезде, этот подарок придется ему весьма кстати", — отметил Песков.

Лидер КНДР также преподнес подарок российскому президенту. Он подарил Владимиру Путину корейский меч, отметив, что этот меч "олицетворяет силу, душу — мою и нашего народа, который поддерживает Вас".

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за подарок и пожал ему руку. Глава российского государства пояснил при этом, что в России есть поверье, что дарить оружие — не очень хорошая примета. Он взял монетку и передал ее лидеру КНДР, символически "купив" у него меч.