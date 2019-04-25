Тренер ЦСКА Гончаренко: задача прежняя – выигрывать каждый матч

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы своих подопечных над махачкалинским "Анжи" (2:0) отметил, что его команда была несколько скована, поскольку держала в голове предыдущие матчи, когда собственная слишком открытая игра создала армейцам некоторые проблемы. На сей раз, по словам наставника, "выиграли скромно, но со вкусом".

"Команда продолжает набираться опыта, — сказал Гончаренко. – Мы держали в голове предыдущие два домашних матча, в которых играли очень открыто, думали только об атаке. Сегодня мы тоже создавали моменты, но их было не так много, атаковали не такими большими силами, как обычно".

Тренер ЦСКА напомнил, что до этого армейцы играли с "Локомотивом", в следующем туре встречаются с "Краснодаром": "Важно было, чтобы никто не удалился – например, Ахметов. Одержали победу, довольны тем, что находимся в гонке, поджимаем конкурентов".

Гончаренко ответил на вопрос о том, насколько следующий гостевой матч с "Краснодаром" повлиял на отчетную игру: "Не могу сказать, что мы давали такую установку, но в голове это держали. И помнили об игре с "Уфой", когда так же контролировали матч, но на 87-й минуте все развернулось".

"Если посмотреть на наши результаты, мы лучше играем с сильными соперниками. Что касается целей и задач, то они никогда не снимались: нам надо выигрывать каждый матч", – сказал наставник "красно-синих".