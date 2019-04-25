С начала года "Рособоронэкспорт" заключил контрактов на 5 миллиардов долларов

"Рособоронэкспорт" заключил оружейных контрактов на 5,2 миллиарда долларов всего за первые месяцы 2019 года. Кроме того, в этом же году заказчикам уже поставлено обороной продукции на 4,9 миллиарда долларов, рассказал агентству ТАСС глава компании Александр Михеев.

Несмотря на санкции, несмотря на попытки давления на "Рособоронэкспорт", поставщик продолжает выполнять все свои обязательства, а общий портфель заказов стабильно превышает 50 миллиардов долларов, добавил Михеев.

Кстати, 23 апреля был заключен очередной контракт — поставка новых БТ-3Ф в Индонезию. Азиатская страна стала первым обладателем этих боевых машин морской пехоты.

Кстати, еще в 2017 году Джакарта хотела прибрести для своих морпехов украинские БТР-4. Однако испытания показали, что плавают эти бронетранспортеры плохо: на больших скоростях сильно зарываются носом в воду. Тогда Индонезия и обратила внимание на российские БТ-3Ф.

Российские боевые машины способны перевозить до 17 бойцов, включая членов экипажа. Комфорту экипажа уделили особое внимание: все БТ-3Ф оснащены кондиционерами, которые необходимы в жарком климате, а кресла оснащены системой энергопоглощения. Она снижает шанс травмировать позвоночник солдата при езде по ухабам или при подрыве на мине.

Вооружение БТ-3Ф – дистанционно управляемая установка с тяжелым пулеметом калибром 12,7 миллиметра. Тепловизионный прицел помогает обнаружить противника днем и ночью, причем даже в зарослях растительности.