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Ситуация в Донбассе 21 минута назад

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25 апреля 201914:57

Денис Пушилин: Донбасс ликует и благодарит Путина

Сообщение о том, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить гражданство России в упрощенном порядке, вызвало ликование на Донбассе. "Люди поздравляют друг друга и благодарят Российскую Федерацию", — сообщил в прямом эфире программы "60 минут" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Восстановление наших граждан в правах для нас очень важно. Эта поддержка со стороны России для многих – глоток свежего воздуха, действительно важнейшая веха в истории. От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Владимиру Путину за такое важное для нас решение. Мы долго ждали такого решения и рады, что этот день наступил", — подчеркнул Пушилин.


Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент России заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением, поэтому удивлен резкой реакцией Киева.

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