Нарушитель увернулся от столкновения и снес пешехода на тротуаре в Петрозаводске. Видео

Камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент, произошедший в четверг, 25 апреля, на пересечении улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского в Петрозаводске.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Жигули" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Он увернулся от поворачивавшей легковушки, после чего потерял контроль над своим транспортным средством, и снес женщину, стоявшую на краю тротуара в ожидании включения зеленого света для пешеходов.

Известно, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь, точных сведений о характере и степени тяжести полученных травм пока не поступало.