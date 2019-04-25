Политолог: без участия России примирение Южной Кореи и КНДР невозможно

Решение проблемы Северной Кореи без участия России сегодня просто невозможно, заявил в прямом эфире программы "60 минут" кандидат политических наук, доцент кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института ДВФУ Виктор Бурлаков. Он отметил, что отношения с Россией у КНДР сейчас гораздо надежнее, чем с США. Причем, Россия может обеспечить суверенитет Северной Кореи даже с учетом денуклеаризации.

Говоря о процессе переговоров по Северной Корее и проблемам, связанным с отношениями юга и севера Корейского полуострова, эксперт отметил, что они успешно продолжается. "Переговоры состоялись, и этот факт уже вселяет оптимизм. И внешнеполитическая активность Ким Чен Ына также внушает оптимизм. Теперь можно с большой долей надежды смотреть, что будет дальше. Процесс, скорее всего, будет позитивным", — подчеркнул Бурлаков.

Ранее Владимир Путин после встречи во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном назвал возможным урегулирование ситуации на Корейском полуострове, отметив, что для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга и отказаться от "кулачного права" в международных делах. К денуклеаризации Корейского полуострова необходимо двигаться постепенно, при этом нужно соблюдать интересы всех сторон, пояснил президент России, отметив, что российская позиция по денуклеаризации Северной Кореи совпадает с мнением США.

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. На переговорах обсуждались история отношений России и КНДР, перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Для Ким Чен Ына это первая встреча с Владимиром Путиным и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.