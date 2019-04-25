Елена Майорова позвала Олега Василькова на помощь за год до того, как сгорела
Актер Олег Васильков в "Судьбе человека" признался, что лишь через несколько лет после страшной смерти Елены Майоровой на себе понял, что пережила актриса незадолго до ухода из жизни.
Вспоминая ее, Васильков признается, что тогда был слишком молод, и не вполне понимал, что хотела и о чем говорила ему актриса.
Однажды, вспоминает он, Елена прислала ему сообщение со словами: "Спаси меня!" Но, вопреки слухам, это было не накануне того страшного дня, когда объятая пламенем актриса бежала от дома к Театру Моссовета.
То сообщение, рассказывает актер, она отправила примерно за год до смерти. Тогда Васильков приехал к ней, но оказалось, что актриса просто немного перебрала с алкоголем.
А через год после тех страшных событий сам Васильков оказался на грани жизни и смерти. Это было, когда со своей второй супругой Натальей он только собирался начать совместную жизнь.
Молодые люди и мама Олега пошли в парк с бутылкой шампанского, чтобы обсудить будущее. Тут подошли три человека – и Васильков получил по голове своей же бутылкой.
В больницу он попал с ушибом головного мозга и с кровоизлиянием. Тогда, вспоминает актер, он моментально повзрослел и решил, что если выживет, то поменяет в жизни все.
С Натальей они прожили 14 лет, в браке родилась дочь София. Но по инициативе супруги они все-таки расстались. Васильков говорит, что "боролся до конца, как крейсер "Варяг", но, к сожалению, утонул".
А вскоре скончалась мама Олега. Актер крайне тяжело переживал ее уход из жизни и развод с женой. Выйти из депрессии ему помогла третья супруга – Мария.
Как они познакомились? Почему распался первый брак актера со Светланой – певицей Герой из группы "Стрелки"? Где его нашли для роли в фильме "Сто дней до приказа"? И какие отношения на самом деле связывали его с актрисой Еленой Майоровой?
В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" — актер Олег Васильков.
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