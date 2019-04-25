Контавейт не пустила Павлюченкову в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Турнир Женской теннисной ассоциации в немецком Штутгарте покинула последняя представительница России. Анастасия Павлюченкова во втором круге не смогла составить конкуренцию эстонке Аннет Контавейт, уступив ей со счетом 3:6, 2:6.

Контавейт понадобилось меньше часа, чтобы одолеть сопротивление российской теннисистки. В четвертьфинале она сразится с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее турнир покинула еще одна россиянка Дарья Касаткина, проигравшая Донне Векич со сетом 1:6, 5:7.