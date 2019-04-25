Пенальти и удаление помогли "Енисею" одолеть "Оренбург"

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и гостями из "Оренбурга" стартовал заключительный игровой день в программе 25-го тура российской футбольной премьер-лиги. Матч получился не слишком зрелищным и хозяевам вели после гола с пенальти, гости счет сравняли, но сибиряки вырвали победу — 2:1.

Первый тайм получился противоречивым: с одной стороны, игра в целом была равная, но крайне беззубая. Однако судья встречи Василия Казарцев однозначно взял сторону красноярцев и, во-первых, дал гостям четыре предупреждения, а, во-вторых, назначил в их ворота пенальти, который не выглядел однозначным. Соболев хладнокровно забил с "точки".

Начало второй половины встречи получилось равным, но на исходе часа игры арбитр удалил с поля игрока "Оренбурга" Чиркина и гости остались вдесятером. Конечно, отыграться в такой ситуации было довольно сложно. А команда из Красноярска получила к пенальти еще один бонус и, казалось, спокойно доведет матч до победы. Карты "Енисею" спутал Деспотович, чей точный удар на 80-й минуте восстановил равновесие. Однако в добавленное время хозяева сумели забить решающий гол: отличился Кутьин.