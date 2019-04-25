В результате стрельбы у московского метро "Новые Черемушки" погибли два человека

Два человека были убиты в результате инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал осведомленный источник.

Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около станции метро "Новые Черемушки". Подробности случившегося не сообщаются.