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25 апреля 201917:49

В результате стрельбы у московского метро "Новые Черемушки" погибли два человека

Global Look Press

Два человека были убиты в результате инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал осведомленный источник.

Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около станции метро "Новые Черемушки". Подробности случившегося не сообщаются.

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