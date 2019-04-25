Суд обязал виновника смертельного ДТП под Гвардейском оплатить лечение пострадавших

Виновник крупной аварии с маршруткой под Гвардейском оплатит лечение пострадавших, передает ГТРК "Калининград". Напомним, страшное ДТП произошло 22 сентября 2017 года. На федеральной трассе внедорожник "Мерседес Спринтер" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес МЛ". В результате погибли 7 пассажиров, ещё 10 человек получили травмы.

Суд обязал водителя внедорожника суд возместить стоимость лечения пострадавшим - более 430 тысяч рублей. Ответчик подал на апелляцию, однако суд оставил решение без изменения. В настоящий момент виновник аварии отбывает срок в колонии общего режима. Мужчина получил 4,7 года.