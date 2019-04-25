Прохор Шаляпин пытался скрыть, что его отец умер в психиатрической клинике

В "Прямом эфире" Прохор Шаляпин рассказал о том, что не стало его отца. Андрей Захаренков ушел из жизни в психиатрической больнице Волгограда, где провел больше 20 лет.

Почему певец не хотел забирать его из дома скорби, он объяснял в конце прошлого года в программе Андрея Малахова. Тогда же Шаляпин отвез на свою родину и свою новую избранницу – бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Она пришла в "Прямой эфир", чтобы морально поддержать Прохора. Оказалось, певец похоронил отца уже несколько недель назад, но скрывал эту информацию не только от журналистов, но и от родных и близких.

Причем, все это время Шаляпин выкладывал в соцсетях свои фотографии с Виталиной, где они счастливы и наслаждаются жизнью.

Почему певец скрывал уход из жизни своего отца? Из-за чего он умер? Удалось ли им поговорить и примириться перед тем, как Андрей Захаренков покинул этот мир?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".