Форвард "Тампы" Кучеров номинирован на "Тед Линдсей Эворд"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в тройку номинантов на награду лучшему хоккеисту сезона по версии Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). По итогам голосования россиянин оказался в компании Патрика Кейна из "Чикаго" и Коннора Макдэвида из "Эдмонтона".

Напомним, что Кучеров стал лучшим бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 128 (41 шайба и 87 передач) очков за 82 игры. Макдэвид записал в свой актив 116 баллов. На счету Кейна оказалось 110 очков.

The votes are in and the players have spoken – the 2018-19 #TedLindsayAward finalists are @88PKane, @86Kucherov, and @cmcdavid97! More on the TLA and this season’s finalists: https://t.co/4kOr5sKpti pic.twitter.com/jwZ9kiRMII