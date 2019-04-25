Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В Швеции стартовала стадия четвертьфиналов на юниорском чемпионате мира по хоккею с шайбой среди игроков не старше 18 лет. Сборная России не испытала особых проблем в игре с командой Белоруссии, разгромив соперника со счетом 6:0.

В составе победителей шайбы забросили Илья Николаев, Арсений Грицюк, Данил Гущин, Родион Амиров, Егор Чинханов и Егор Спиридонов.

В полуфинале российская команда встретится с американскими хоккеистами, которые обыграли сборную Финляндии со счетом 6:0. Матч между принципиальными соперниками состоится 27 апреля. Напомним, что на групповом этапе юниоры из США взяли верх над россиянами со счетом 6:3.