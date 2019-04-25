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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Российские паспорта для жителей Донбасса: какие страны уже распахнули двери для украинцев
Жители Донецкой и Луганской народных республик теперь имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке. На Украине это восприняли в штыки и намерены созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Однако упрощенная процедура получения гражданства существует и в других государствах. Какие страны давно и успешно выдают свои документы украинцам?
Решение Москвы упростить получение российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской республик вызвало бурную реакцию не только на Украине, но и в ряде стран, которые в последние годы привыкли защищать позицию киевских властей. При этом нет внятных объяснений, почему Россия не может поступить так же, как Польша, Румыния или Венгрия, двери которых фактически открыты для граждан Украины и других государств.
80 процентов иностранцев, проживающих в Польше, это украинцы. Многие оформляют так называемую карту поляка — документ разрешает работать в соседней стране, дает льготы и в будущем упрощает процедуру получения польского гражданства. Причем именно для украинцев карта поляка оформляется все по той же упрощенной схеме. В год документ получают не меньше 13 тысяч человек.
"Карту поляка получают многие, в основном украинцы. В Польшу прибывают больше из западной части Украины, а районы, в которые они попадают, это в основном центральная Польша и север – Гданьск", — рассказывает общественный деятель Александр Яцек (Польша).
Украинцев — этнических венгров (в основном, это жители Закарпатья) всегда готовы принять в Венгрии. Будапешт упростил процедуру получения гражданства для тех, кто являлся гражданином Венгрии до 1920 года или в период между 1941-1945 годами.
Всеми силами своих соотечественников старается вернуть и Румыния. В Черновицкой области Украины 12 процентов населения — этнические румыны, и они без проблем получают гражданство этой страны. Такую же политику Бухарест ведет и в отношении Молдавии.
"В рамках Министерства иностранных дел существует специальный департамент. И посредством этого департамента румынское руководство финансирует все румынские юнионистские структуры на территории Молдавии", — объясняет Сергей Назарий, руководитель Ассоциации историков и политологов Pro-Moldova.
"На сегодняшний день они уже сообщают, что 50 процентов молдавских граждан получили румынское гражданство", — утверждает Валентин Чимпоеш, мэр города Бессарабка в Молдавии.
Германия также уже несколько десятилетий проводит политику, которая помогает этническим немцам получить гражданство по упрощенной схеме. Благодаря такому подходу сотни тысяч граждан бывшего Советского Союза обосновались на родине своих предков.
"В 90-е годы поток был достаточно большой, доходил до 250 тысяч в год. В 2000-е годы поток серьезно снизился, всего несколько тысяч в год приезжало из стран бывшего Союза вместе с членами их семей. Сейчас, насколько я знаю, поток немножко вырос, где-то до 7-10 тысяч человек в год доходит цифра", — говорит Дмитрий Ремпель, лидер партии переселенцев и мигрантов Германии "Единство".
По поручению пока еще президента Петра Порошенко постпред Украины при ООН запросил экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации.
"Совершенно непонятно, что будет доказывать Украина. В минских соглашениях, даже если их рассматривать с очень сильной лупой, нигде нельзя найти пассажа о запрете предоставления гражданства. Почему Украина не собирает экстренное заседание Совета Безопасности из-за того, что Венгрия выдает паспорта жителям Закарпатья? Это не становится причиной для международного скандала", — объясняет Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике.
С большой долей вероятности можно говорить, что США на предстоящем заседании поддержат позицию киевских властей. При этом сами США уже много десятилетий через лотерею разыгрывают по всему миру вид на жительство. Грин-карта — это еще не гражданство (на него можно рассчитывать через 5 лет после переезда в Штаты), но система получения удостоверений позволяет привлекать в страну миллионы человек. У тех же выходцев с Донбасса шансы получить грин-карту значительно выше, чем у киевлян, ведь жизнь на юго-востоке просто опасна. И для этих людей возможность получить российское гражданство — это жизненная необходимость.
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