Закон об обязательности украинского языка обжалуют в суде

Оппозиция собирается оспорить в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон о государственном языке.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал сооснователь партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, подчеркнувший, что это инициатива не только его, но и многих коллег по парламенту. Он назвал закон карательным и подчеркнул, что "это агония на фоне той пощёчины, которую дал украинский народ всей сегодняшней власти".

В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя одобренный украинским парламентом документ, заявила, что документ противоречит международным нормам. По ее словам, скандальный законопроект принуждает людей к принудительной, тотальной украинизации. Захарова считает, что закон еще больше усугубит раскол украинского общества и отдалит перспективы регулирования переживаемого страной кризиса.

Документ, за который проголосовали 278 депутатов, при минимально необходимых 226, предписывает использование украинского языка во всех сферах жизни. Многоязычие – отменяется и будет рассматриваться как покушение на общественный строй.

За чистотой языка будут следить особые инспекторы, которые смогут присутствовать на заседаниях в любых государственных органах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать штрафы.