Путин поделился впечатлениями от первой встречи с Ким Чен Ыном

Во Владивостоке, на острове Русский, состоялся саммит Владимира Путина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, который уже назвали историческим. Это первые переговоры двух лидеров. Причем, переговоры крайне обстоятельные: одна только встреча "с глазу на глаз" продолжалась вдвое дольше запланированного. Обсуждались все актуальные вопросы — от ядерной программы Пхеньяна и отношений с США до двустороннего сотрудничества.

Два флага на машине Ким Чен Ына — родной КНДР и российский триколор. Протокол ничего подобного не предусматривает — так гость захотел.

В кулуарах дальневосточного университета лидер КНДР с президентом России будет откровенен. Говорит: "Рад знакомству, давно мечтал".

Он в курсе дел Путина, знает, что российский президент делал остановку в Забайкалье, где бушевали лесные пожары.

На пару минут лидеры подошли к делегациям познакомиться, но после приветствия, остались тет-а-тет. Только переводчики рядом.

Президент России говорит, что ему очень приятно видеть Ким Чен Ына в России, и напоминает, что наши страны в прошлом году отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

"Я помню свой визит в вашу страну. Ваш отец был одним из инициаторов на подписании основополагающего договора, договора о дружбе между нашими странами. Добро пожаловать!" – говорит Путин.

"Хочу выразить благодарность, уважаемый господин президент, за то, что любезно пригласили меня несмотря на чрезвычайную занятость. Я тоже надеюсь, что наша встреча будет полезной для укрепления традиционно дружеских отношений между КНДР и Россией, которые имеют глубокие корни", — говорит Ким Чен Ын.

Вместо отведенных протоколом 50-ти минут "с глазу на глаз" они проговорили больше двух часов.

"Председатель Ким Чен Ын — человек достаточно открытый и ведет свободную дискуссию по всем вопросам и, конечно, по главной теме — по денуклеаризации Корейского полуострова ", — отмечает после встречи президент России.

Путин рассказывает журналистам, что с лидером КНДР они говорили "очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем". "И могу подтвердить, что он достаточно интересный, содержательный собеседник", — отмечает глава российского государства.

КНДР несколько лет под санкциями, а с 2016-го давление только усиливается. Так Совбез ООН наказывает Пхеньян за эксперименты с ядерным оружием. Ким Чен Ын вынужден искать выход.

Дважды не получилось договориться с Трампом, но во всяком случае диалог с Вашингтоном начат – так же, как и с Сеулом. Две Кореи сближаются, и на полуострове стало спокойней.

Путин выражает уверенность, что визит Ким Чен Ына в Россию "послужит делу развития двусторонних отношений и поможет лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят".

"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений", — отмечает президент России.

По его словам, "ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества", и Путин надеется, что эти "переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию".

Переговоры лидеров проходили на территории Дальневосточного федерального университета. Корпус "С" — спортивный. Физкультуру на сегодня отменили, но остальные занятия — по расписанию. А студентам учеба на ум не идет: мировая политика вершится на глазах, они фотографируют машины лидеров.

За встречей следит пресса со всего мира. Во Владивосток слетелись американские и европейские, японские и южнокорейские журналисты. Для региона — важнейшая тема.

"Вести" спросили у Владимира Путина о возможно ядерном разоружении на Корейском полуострове.

"Самое главное, нужно восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право, определяет ситуацию в мире", — отвечает президент России.

По его словам, "если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове".

"Мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством, здесь нет никаких секретов. Позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Более того: председатель Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону", — пояснил Путин.

Конечно, они говорили и о двустороннем сотрудничестве. С делегациями обсудили проекты, которые давно на слуху, но никак не реализуются: продление Транссиба до южной точки Корейского полуострова, прокладка газопровода, реконструкция железных дорог КНДР.

Что сегодня точно удалось наладить, так это личный контакт между лидерами. Они обменялись подарками. Любящий путешествовать под стук колес лидер КНДР получил традиционный сервиз – набор в дорогу.

По традиции холодное оружие не дарят, а хоть за копейку, но покупают. Вот поэтому Ким Чен Ын протянул Владимиру Путину монету, а российский президент (тоже за символичную плату) "выкупил" у лидера КНДР клинок.

Что такое русское гостеприимство, Ким Чен Ын ощутил в полной мере. Он впервые в России и его, конечно, усадили за стол. Угощали традиционными блюдами. Он не отказал себе в удовольствии поднять бокал, и, конечно, без красивых тостов не обошлось.

"Как гласит корейская мудрость, если соединить силы, то можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом — залог успеха", — говорит Владимир Путин.

Перед делегациями выступили российские творческие коллективы. Специально для гостей из КНДР звучали дорогие им мелодии.

Артисты получили от лидеров не только аплодисменты, но и личную благодарность.

Владимир Путин гостя провожал до машины. Они помахали друг другу и по тому, как расставались, показалось, что их первая встреча наверняка не последняя.