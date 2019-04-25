Евроскептики в Праге протестовали против мигрантов

Прага стала столицей "евроскептиков". В городе — масштабный митинг с участием лидеров европейских ультраправых партий. В их числе глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. И за этим сбором сейчас с заметным волнением следят из Брюсселя. Ведь на предстоящих майских выборах в Европарламент именно "евроскептикам" предрекают беспрецедентный успех.

Евроскептики дали старт своей предвыборной кампании. Франция, Голландия, Италия, Чехия объединяют свои усилия, чтобы побороться за места в Европарламенте.

Они рассчитывают создать самую широкую коалицию, на место главы Еврокомиссии претендует итальянец Маттео Сальвини, он соберёт единомышленников 18 мая в Милане. Среди приглашенных — премьер Венгрии Виктор Орбан и глава национального объединения Марин Ле Пен.

"Цель этого собрания — создать супергруппы, перевернуть все в Европарламенте, привести к власти новые политические силы, чтобы защитить суверенные народы. Евросоюз уже давно сосредоточил у себя всю власть, работает в антидемократической манере и навязывает социальную и экономическую политику и массовую иммиграцию, которую мы больше не хотим", — перечислила задачи Ле Пен.

А ещё они здесь, чтобы поддержать своего чешского коллегу, 47-летнего бизнесмена японского происхождения Томио Окамура. Его партия СДП будет участвовать в европейских выборах. Позиции схожи, Прага изначально против европейских миграционных квот.

"Мы выступаем против нелегальных мигрантов, которых и так уже полная Европа, которые везде вокруг нас и которые тут могут появиться в любое время", — рассказала Анна Спивачка.

Исламизация Европы, диктат Брюсселя. Тем для недовольства хватает. Судя по опросам, половина европейцев считают, что ЕС идёт не в том направлении. Они — предлагают новое.

"Свобода. Мне кажется, свобода поставлена на карту. Нам нужно сбросить с себя гнет диктата институтов ЕС, этого монстра, в который превратился Европейский союз. Мы государства Евросоюза снова сами хотим решать свою судьбу", — говорит Герт Вильдерс, депутат парламента Нидерландов, лидер Партии свободы.

На Вацлавской площади проходят сразу два митинга. С одной стороны, евроскептиков, с другой, сторонников единой Европы. Между ними пришлось выставить полицейский кордон.

"Больше Европы, больше НАТО", в руках сковородки и дудки. Шума много, но левые теряют поддержку. Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер беспокоится и заранее обвиняет в возможном провале внешние силы.

Задача правых мобилизовать электорат, и в случае успеха, состав Европарламента, а значит и будущая политика Европы, может быть уже совсем другой.