Главный приз 41-го Московского кинофестиваля получил казахстанский фильм

Вечером 25 апреля в театре "Россия" проходит церемония награждения победителей 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Главный приз получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста". Решение присудить награду "Золотой святой Георгий" создателям этой картины, рассказывающей о жизненном кризисе банковского клерка, приняло жюри во главе с южнокорейским режиссером Ким Ки Дуком, сообщает ТАСС.

Приз 41-го Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Моя жизнь на втором курсе" получила иранская актриса Соха Ниасти, передает РИА Новости.

Награду за нее получал режиссер ленты Расул Садрамели, поблагодаривший организаторов фестиваля за приз, который достался дебютантке.

Режиссер сообщил, что Соха Ниастиют впервые снялась в кинофильме, и он рад, что это его фильм.

За лучшую мужскую роль в фильме "Пустота" приз 41-го ММКФ получил финский актер Томми Корпела. За него награду из рук худрука Театра на Таганке Ирины Апексимовой получил режиссеру фильма Алекси Салменперя: сам актер не смог лично присутствовать на награждении, поскольку задействован в спектакле.