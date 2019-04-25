Горбачев не смог попасть на фильм о себе из-за плохого самочувствия

Британский продюсер и режиссер Андре Сингер сообщил в четверг вечером, что экс-президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля, поскольку находится в больнице.

По словам Сингера, Михаил Сергеевич не очень хорошо себя чувствует, и врачи не разрешили ему покинуть больницу.

Сегодня в рамках фестиваля прошла премьера фильма "Встречи с Горбачевым", снятого Сингером и Вернером Херцогом. В фильме Херцог выступил в роли интервьюера Горбачева, сообщает РИА Новости.

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, впервые прошел в 1935 году. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.

В этом году лучшим был назван казахстанский фильм "Тренинг личностного роста".