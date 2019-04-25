На МКС отключилась установка по удалению углекислого газа

На Международной космической станции (МКС) произошло отключение работы экспериментальной установки по удалению углекислого газа из ее атмосферы.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировало американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В NASA сообщили, что после обновления параметров программы системы Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства, установка, которая позволяет удалять из атмосферы МКС углекислый газ и возобновляет до 50% содержание кислорода, заработала вновь в штатном режиме.

Планируется, что LSR будет в экспериментальном режиме работать на стации не менее двенадцати месяцев в целях проверки надежности технологии для будущих миссий.