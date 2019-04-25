Главе правительства Чечни запретили въезд в США

Председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запрещен въезд на территорию США. Как пояснили в Госдепартаменте США, чеченские чиновники попали в черный список из-за допущения грубых нарушений прав человека, передает "Интерфакс".

"Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", — утверждается в заявлении ведомства.

В Госдепе также напомнили о докладе так называемого "московского механизма" ОБСЕ, который в конце 2018 года подготовил австрийский юрист Вольфганг Бенедек. В документе утверждалось, что представители правительства Чечни якобы допускали серьезные нарушения прав человека (пытки и внесудебные казни) и оставались при этом безнаказанными.

Между тем, сам Муслим Хучиев, комментируя решение американских властей, заявил, что постоянное пополнение черного списка говорит о не действенности этих мер на Россию, передает ТАСС.