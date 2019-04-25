Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано"

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Севилья" на поле домашнего стадиона "Рамон Санчес Писхуан" разгромила "Райо Вальекано". "Красно-белые" отправили в ворота мадридской команды пять безответных мячей

У победителей встречи дубль оформил Мунир Эль-Хаддади (57-я, 62-я минуты) и по разу отличились экс-полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес (55), а также Виссам Бен-Йеддер (70) и Бриан Хиль (86). Испанский хавбек Пабло Сарабия записал на свой счет две результативные передачи.

"Севилья" одержала четвертую победу в последних пяти играх и с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Райо Вальекано" расположился на 20-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре "красно-белые" 28 апреля на выезде сыграют с "Жироной", а "великаны" в тот же день примут своих соседей по Мадриду – "Реал".