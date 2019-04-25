Генпрокуратура РФ планирует привлечь к ответственности пособников соучастника по делу Захарченко

Генеральная прокуратура России планирует привлечь к ответственности пособников сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, которого правоохранители считают соучастником полковника МВД Дмитрия Захарченко. Такая информация появилась на сайте Генпрокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что Гагаринский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Сенина на сумму более 380 миллионов рублей.

В качестве ответчиков, кроме полковника Сенина, заявлено 14 человек (в том числе жена, теща, его персональный водитель Виктор Клуженков и юридическое лицо – ООО "Апартс"). Также в числе соответчиков по иску – Иван Кожевников, бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Представитель Генпрокуратуры назвал Кожевникова надежным и верным хранителем имущества Сенина, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, на имя Ивана Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости для придания легитимного характера сделкам по приобретению спорного имущества. Кожевников приобщил к материалам дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него денежных средств.

Генпрокуратура отмечает, что информация, представленная Кожевниковым, противоречит фактическим обстоятельствам и вводит суд в заблуждение касательно обоснованности позиции истца.

Признав упомянутые документы недостоверными, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.