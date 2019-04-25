Димитрис Итудис: ЦСКА ожидает еще один сложнейший матч с "Басконией"

В третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на выезде обыграл испанскую "Басконию" со счетом 84:77. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поздравляю команду с победой и выступлением. У нас есть постоянство в вере в собственные силы, в то, что каждый привносит в коллектив, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Уверен, именно это повлияло на результат. Игра получилась очень плотной. Поначалу мы захватили довольно большое для плей-офф, для такой серии, для такого зала лидерство"

Итудис заявил, что команде очень помогли резервисты: "Джоэл, который вышел на площадку последним. Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу. "Баскония" заслуживает большое уважение за игру. Нас ожидает еще один сложнейший матч".

Напомним, счет в серии до трех побед 2:1 в пользу армейцев. Четвертый матч серии состоится в пятницу, 26 апреля в Испании и начнется в 21:30 по московскому времени.