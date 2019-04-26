Форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" открывается в Пекине

В Пекине сегодня, 26 апреля, открывается форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь", в котором примет участие Владимир Путин.

Российский лидер уже находится в китайской столице, передает телеканал "Россия 24". У него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также двусторонние встречи с руководителями ряда других стран.

На форуме Владимир Путин представит доклад о российском видении интеграционных процессов на евразийском континенте. А еще, как сообщил сам президент, он расскажет коллегам о результатах своего общения с Ким Чен Ыном.