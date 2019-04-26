В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля. Об этом сообщила Дарья Топчий, старшая по работе со СМИ поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Новокузнецка.

Как уточняется, мальчик учится в первую смену, домой после школы он не вернулся. До сих пор ничего не известно о его нахождении. Поиски начались вчера, 25 апреля. В них принимают участие 15 полицейских и спасателей и столько же добровольцев отряда "Лиза Алерт".

Всю ночь поисковики и сотрудники полиции обходили дома частного сектора, беседовали с одноклассниками пропавшего мальчика, с соседями, осматривали территорию школы, заброшенные здания. Пока поиски не дали результатов, передает РИА Новости.

Приметы пропавшего мальчика: рост 116 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, серо-голубые глаза. На мальчике были голубая куртка с бело-синими вставками, черные брюки, черные ботинки, серо-голубая шапку. При себе имел черно-коричневый школьный рюкзак.