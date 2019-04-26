"Реал" не смог обыграть "Хетафе" в чемпионате Испании

В матче 34-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле стадиона "Колисеум Альфонсо Перес" сыграл вничью с "Хетафе" – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

"Реал" с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Хетафе" довел беспроигрышную серию до пяти игр и расположился строчкой ниже, имея в активе на десять очков меньше.

В следующем туре примеры подопечные Зинедина Зидана 28 апреля на выезде сыграют с "Райо Вальекано", а "синие" в тот же день встретятся с "Реал Сосьедадом".