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26 апреля 201904:28 Анастасия Иванова

СМИ: встреча с Путиным - попытка Кима вернуться на международную арену

EPA

Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына горячо обсуждают на первых полосах мировых изданий. Что же пишут аналитики?

Немецкий Der Spiegel особо подчеркивает: партнерство Москвы и Пхеньяна – традиционное, с полувековой историей. В КНДР привыкли надеяться на Россию в самые тяжелые моменты. Так было после Корейской войны, когда в период с 1950 по 1953 год СССР значительно помог КНДР в восстановлении страны. Для Ким Чен Ына, как утверждает Der Spiegel, важна и экономическая поддержка, чтобы сократить зависимость от Пекина.

"Северная Корея по сей день верит в Россию. Когда становится трудно, Москва помогает. Так думают в Пхеньяне. Этому есть исторические причины. После Корейской войны в период с 1950 по 1953 год Москва значительно помогла в восстановлении Северной Кореи".

Китайское издание Opinion пишет, что Владимир Путин и Ким Чен Ын стремятся создать дипломатический механизм, чтобы сохранить мир в регионе. Однако, как подчеркивают в издании, для решения корейской ядерной проблемы потребуются усилия всего мирового сообщества.

"Встреча лидеров России и Северной Кореи говорит о том, что стороны сходятся во мнении о необходимости укреплять двусторонние отношения, активно создавать диалоговый механизм и поддерживать мир в регионе. Однако из-за меняющейся ситуации на полуострове и других факторов, сдерживающих развитие двусторонних отношений между странами, для решения корейской ядерной проблемы совместные усилия должно приложить все мировое сообщество".

Xinhua считает, что Северная Корея стремится стать экономическим мостом между Россией и Азией. Для этого наращивает сотрудничество с Москвой во всех взаимовыгодных областях. Причем Пхеньяну это важно не только с точки зрения развития собственной экономики, а для повышения авторитета в регионе.

"Северная Корея может стать одним из мостов экономического сотрудничества между Россией и Азией. Учитывая изменение ситуации в Северо-Восточной Азии, КНДР постепенно наращивала сотрудничество с Россией в политической, военной, экономической и других областях. Дальнейшее углубление отношений между Северной Кореей и Россией может помочь Пхеньяну в развитии экономики, к тому же повысит авторитет страны в регионе".

Французская Le Figaro и вовсе утверждает: встреча с Владимиром Путиным для Ким Чен Ына – попытка вернуться на дипломатическую арену, заявить о себе, как о международном лидере. Отмечает газета и конструктивность переговоров в Москве, особенно на фоне недавнего провала саммита Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое.

"Легендарный зеленый бронепоезд Ким Чен Ына пересек российский Дальний Восток ради встречи с Владимиром Путиным, два месяца спустя после его неудачного саммита с Дональдом Трампом в Ханое. Проведя свой первый саммит с российским президентом во Владивостоке в этот четверг, северокорейский лидер, вернувшийся с пустыми руками из Вьетнама, планирует снова вернуться на дипломатическую арену".

Американское издание The Hill вспоминает новогоднее выступление лидера КНДР, где он заявил о "новом пути" для достижения стратегических целей. Это путь к миру и стабильности на Корейском полуострове с помощью дипломатии и переговоров. Что особенно важно на фоне постоянных демаршей со стороны Соединенных Штатов. И встреча с Владимиром Путиным может быть первым шагом на этом новом пути.

"Если верить новогоднему выступлению Ким Чен Ына, северокорейский лидер пошел "новым путем" для достижения своих стратегических целей. Это путь к миру и стабильности на Корейском полуострове с помощью дипломатии и переговоров на тот случай, если Соединенные Штаты будут упорствовать в применении санкций и давления и не сдержат обещания, данные во время саммита Трампа и Кима в Сингапуре. Встречу с российским президентом Владимиром Путиным можно истолковать, как первый шаг на этом "новом пути".

Для Ким Чен Ына важна и экономическая поддержка. Пхеньян хочет сократить свою экономическую зависимость от Китая. В 2020 году власти КНДР якобы собираются увеличить товарооборот с Россией до миллиарда долларов.

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