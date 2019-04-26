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Взрывы на Шри-Ланке 1 час назад
Шри-Ланка с ужасом ожидает новых атак
Власти Шри-Ланки уточнили число погибших во время воскресных терактов. Жертвами взрывов стали 250 человек. Тем временем по всей стране вводят повышенные меры безопасности и опасаются новых атак. Что происходит на острове в эти минуты?
Шри-Ланка с ужасом ожидает новых атак. Теперь уже в мечетях. Об этом предупреждают власти республики. Усилены меры безопасности. Мусульманские лидеры Шри-Ланки решительно осудили теракты и призвали единоверцев оказывать содействие властям. В частности, попросили женщин не надевать никабы – головные уборы, которые закрывают лицо. Более того, ведущая организация богословов — Всецейлонское общество улемов — заявила, что отказывается хоронить террористов, ведь они не имеют никакого отношения к истинному исламу. А мусульмане Шри-Ланки столкнулись с беспрецедентной агрессией со стороны своих же соотечественников.
Новости – неутешительные: в ходе рейда в центральной части страны обнаружили склад с двумя сотнями детонаторов для взрывных устройств. В столичном регионе задержаны три человека за хранение 21 гранаты, шести единиц холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Антитеррористическая операция в различных районах страны идет до сих пор.
Тем временем власти пытаются установить контакты смертников с террористической группировкой ИГИЛ, запрещенной в России.
"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что исполнители терактов вдохновлялись идеями ИГИЛ, и мы проверяем, получали ли смертники напрямую финансирование от террористов", — комментирует ситуацию заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене.
По стране прошли аресты. Задержаны порядка 70 человек, в том числе пять женщин. Большую часть подозреваемых сейчас допрашивает криминальная полиция, но некоторые попали сразу в отдел по противодействию терроризму.
"Полиция задержала множество подозреваемых, но некоторые активисты все еще в бегах. Возможно, у них есть взрывчатка или они где-то спрятали взрывчатку. Поэтому все продолжается", — отмечает премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.
Массовая паника отражается и на бизнесе. Падает в цене национальная валюта. А предприниматели и торговцы жалуются на отсутствие спроса.
"Прошла уже почти неделя, а магазины по-прежнему закрыты. Вчера я пришел, открыл свой магазин, но никакой торговли не было. Я просто поменял масло в лампе. А сейчас все на похоронах. Надеюсь, что со временем ситуация наладится, но думаю, что это займет месяцы", — рассказывает владелец одного из местных магазинов.
По данным СМИ, один из террористов был задержан полицией, но потом отпущен из-за нехватки улик. Позже он устроил взрыв в отеле Cinnamon Grand, его брат осуществил теракт в отеле Shangri-La, а беременная жена брата подорвала себя и своих детей, когда полиция пришла с обыском в ее дом. Отец семейства – уважаемый бизнесмен и крупнейший в стране торговец специями, метивший в большую политику, взят под стражу. В отставку ушел постоянный секретарь министерства обороны. Он заявил, что регулярно сообщал о готовящихся атаках в компетентные органы, но его предупреждения были проигнорированы. Уволен глава национальной полиции. А руководство островного государства готовится подсчитывать убытки – как в бизнесе, так и в сфере туризма.
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