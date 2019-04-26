Виктория Азаренко обыграла Каролину Плишкову на турнире в Штутгарте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/8 финала турнира в немецком Штутгарте за два часа 13 минут обыграла в трех сетах представительницу Чехии, четвертую ракету мира Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Белоруска, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, восемь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Плишковой девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Азаренко вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять эстонская спортсмена Анетт Контавейт, обыгравшая на пути в 1/4 финала россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:3, 6:2.