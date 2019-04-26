"Укртранснафта" прекратила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья. В компании указывают, что такое действие предусмотрено соглашением об услугах по транспортировке нефти на территории Украины, передает РИА Новости. При этом материальные убытки возлагаются на сторону, не выполнившую обязательств.

Еще один фактор, приведший к решению украинской компании прервать транзит – отказ словацкого оператора от работы с "Дружбой". Ранее на низкое качество нефти указала белорусская сторона.

"Транснефть" признает, что в нефти, проходящей через нефтепровод, содержится повышенное количество хлоридов. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что уже найден источник, из которого в магистраль поступала некачественная нефть. Проблема с "Дружбой" будет решена в ближайшее время.