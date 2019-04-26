Денис Глушаков: "Спартак" не должен проигрывать с таким результатом

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Капитан "красно-белых" Денис Глушаков прокомментировал игру своей команды в противостоянии с оружейниками.

"Спартак" не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы и двигаться вперед, – приводит слова Глушакова "РИА Новости". – "Спартак" еще станет чемпионом, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде".

Глушаков от лица команды извинился перед болельщиками за такой результат: "говорили в раздевалке, что так нельзя играть. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали со счетом 0:3. Надо забыть игру и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем".

Напомним, "Арсенал" довел беспроигрышную серию до восьми игр (5 побед, 3 ничьи) и с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Спартак", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре чемпионата России тульская команда 29 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", а "красно-белые" в тот же день на поле "Открытие Арены" в Москве примут казанский "Рубин".