"Аталанта" впервые за 23 года вышла в финал Кубка Италии

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии "Аталанта" на поле домашнего стадиона "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо обыграла команду "Фиорентины" со счетом 2:1. Гости открыли счет в игре уже на третьей минуте, но хозяева поля смогли переломить ход встречи.

У победителей голами отметились словенец Йосип Иличич (14-я минута) и аргентинец Алехандро Гомес (69), а у гостей единственный мяч на третьей минуте забил колумбийский нападающий Луис Мурьель, которому ассистировал итальянец Федерико Кьеза.

Первый матч завершился вничью – 3:3. Таким образом, по сумме двух встреч "Аталанта" (5:4) впервые с 1996 года вышла в финал Кубка Италии, где ей будет противостоять столичный "Лацио", обыгравший в полуфинале "Милан" (1:0). Финальная игра состоится 15 мая и пройдет на поле стадиона "Олимпико" в Риме.