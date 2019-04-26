В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.

Кроме того, из-за пропионата может вырасти выработка недавно открытого белка FABP4, который отвечает за связывание жирных кислот. Таким образом, люди, употребляющие хлеб с такой добавкой, рискуют получить лишний вес и инсулинорезистентность.

Ученые провели опыт на мышах. Грызуны, которым вводили пропионат, демонстрировали симптомы гипергликемии – характерного признака диабета. В организме мышей повысилось содержание гормонов глюкагона и норадреналина, а также белка FABP4. Животные получали дозу пропионата, эквивалентную той, которую получает человек, употребляющий хлеб, передает РИА Новости.

В следующем эксперименте были задействованы люди – 14 здоровых волонтеров. Половина группы получала пропионат, половина – плацебо. Выяснилось, что у участников первой группы появились метаболические нарушения, увеличилась выработка глюкагона, норадреналина и белка FABP4.