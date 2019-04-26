26 апреля суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной. Ее обвиняют в попытке влияния на политику США, а также в финансовых нарушениях.

Изначально Бутиной грозил срок до 15 лет, позже россиянка пошла на сделку со следствием. В итоге прокуратура требует до полутора лет заключения, напоминает телеканал "Россия 24".

Марию Бутину арестовали в июле прошлого года. Россия называет все обвинения надуманными, МИД настаивает, что дело Бутиной — политический заказ.