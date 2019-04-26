В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.

"Сегодня в ЛНР начат процесс подачи документов для получения паспорта гражданина РФ, — сообщил Леонид Пасечник. — Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много. Со своей стороны руководство республики на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для наших граждан".

Пасечник рассказал, что основную нагрузку возьмет на себя МВД, которое будет принимать документы, проверять их правильность и доставлять на территорию РФ. Также помощь будет оказывать министерство юстиции.

"Сегодня паспортами граждан ЛНР обладает около 200 тысяч человек, — рассказал Пасечник. — Однако в связи с последними событиями — подписанием известного нам документа — очереди для получения паспорта гражданина ЛНР значительно выросли". Он сообщил, что три пропускных пункта на территории республики способны справиться с задачей. Руководство ЛНР считает, что доставка граждан в РФ для получения гражданства должна осуществляться организованно. Подразделение пограничной охраны министерства ЛНР и таможенный комитет получили указание упростить переход граждан через госграницу.