Кубок Стэнли. Дубль Тарасенко принес победу "Сент-Луису" в матче с "Далласом"

В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на домашнем льду обыграл "Даллас Старз" со счетом 3:2. Российские хоккеисты хозяев льда Владимир Тарасенко и Иван Барбашев на двоих набрали три очка.

У победителей встречи дубль оформил Владимир Тарасенко (39-я, 44-я минуты) и единожды отличился Робби Фаббри (6), еще один россиянин Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу, а у гостей шайбы забросили Джейсон Спецца (31) и Джейми Бенн (58).

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "блюзменов". Следующий матч противостояния состоится в субботу, 27 апреля и пройдет также на льду арены "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.