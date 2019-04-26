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26 апреля 201907:28

Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа

EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа. Докторское звание присвоено президенту РФ с согласия аттестационного комитета вуза. На торжественной церемонии в пекинском отеле "Дружба" диплом Путину вручил ректор университета Ци Юн, передает ТАСС.

Принимая диплом, Владимир Путин сказал, что получение звания почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, входящего в десятку лучших в мире и являющегося образовательным и исследовательским центром глобального масштаба – большая честь.

Си Цзиньпин, сам закончивший данный вуз, отметил, что ему особенно приятно вручить своему лучшему другу диплом почетного доктора своей альма-матер.

Университет Цинхуа был основан в 1911 году. Он включен в состав 9 элитных вузов КНР – "Лига С9". Он лидирует в Национальном рейтинге университетов Китая. Среди его выпускников – два лидера КНР — Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин, а также множество знаменитых ученых, политиков, деятелей искусства.

Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь".

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