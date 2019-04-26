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26 апреля 201908:43

Шесть красноярских кадетов госпитализированы с расстройством желудка

Вконтакте / КГБОУ Кедровый Кадетский Корпус

Шесть подростков 12-13 лет госпитализированы из красноярского кадетского корпуса в поселке Кедровый в детскую горбольницу. У них расстройство желудка и признаки инфекции. У кадетов взяты анализы.

Всего за медицинской помощью обратились 17 воспитанников кадетского корпуса, отмечает "Интерфакс". Только шестеро были оставлены в больнице, остальные были отправлены под домашнее наблюдение.

В Минздраве красноярского края подозревают, что кадеты отравились чем-то, принесенным из дома. В прикроватных тумбочках у кадетов были обнаружены фантики от конфет и бульонные кубики-концентраты.

Идет проверка нашего пищеблока. У всех сотрудников и воспитанников корпуса взяты анализы, в кадетском училище объявлен карантин, пояснил директор учебно-воспитательного учреждения Василий Кравченко.

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