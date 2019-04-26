Овечкин, Кузнецов и Орлов подтвердили участие в чемпионате мира

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, ранее вызванные в сборную России для подготовки к чемпионату мира, приняли приглашение тренерского штаба национальной команды. Напомним, что "столичные" в первом раунде плей-офф не смогли пройти "Каролину".

Также свой приезд в сборную подтвердили защитник "Торонто Мэйпл Лифс" Никита Зайцев и нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.

Напомним, что чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Российская команда является главным претендентом на победу в турнире.