Бронепоезд Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока

С железнодорожного вокзала Владивостока медленно отъехал бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Глава КНДР приехал на вокзал на своем личном лимузине. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр прощался с Ким Чен Ыном гимнами России и Северной Кореи, а также исполнил "Катюшу".

Ким Чен Ын прошел к поезду по красной ковровой дорожке через здание вокзального комплекса Аэроэкспресса, сообщает "Интерфакс".

На вокзале сохраняются усиленные меры безопасности. На прилегающих к вокзалу улицах дежурят полицейские патрули. До отъезда Ким Чен Ын провел полуторачасовую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Она проходила в пригородном ресторане "Лесная заимка". Здесь северокорейского лидера угощали блюдами русской кухни и дичью: мясом изюбра, кабана, медведя. Также были поданы уха, блины и салаты.

26 апреля Ким Чен Ын также возложил венок к воинскому мемориалу в центре Владивостока.