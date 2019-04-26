26 апреля 201909:27
Трамп предложил всем отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп считает, что и США, и Россия, и Китай должны избавиться от ядерного оружия. Это заявление он сделал телеканалу Fox News, когда комментировал встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что администрация президента готовит новый проект, который позволит всем странам отказаться от ядерного вооружения.
На данный момент между Москвой и Вашингтоном действует уже третья редакция Договора о сокращении и ограничении стратегических вооружений СНВ-3. Этот документ предписывает странам-участникам оставить в своих ядерных арсеналах по 1500 боевых блоков и 700 носителей для них.
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